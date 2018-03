Carcela: "Je pense que maintenant tout le monde a peur du Standard"

Le Standard disputera les PO1, on le sait depuis cette fin d'après-midi et ce match fou remporté 2-3 à Ostende, après avoir été mené 2-0. L'heure était au soulagement après la rencontre pour l'ensemble des joueurs.

À commencer par Mehdi Carcela, qui n'était pas dans le onze de base à la surprise générale: "On a pensé que ce serait mieux que je commence sur le banc pour ce match-ci, déjà pour le match passé je devais être sur le banc pour un peu me reposer vu que lors de mon retour j'ai directement joué les matches je suis revenu et donc on a pensé que ce serait mieux pour moi de me reposer aujourd'hui et de rentrer dans le match pour peut-être faire la différence et voilà, c'est ce que j'ai fait."

Mais en étant mené 2-0 à la mi-temps, la tâche n'était pas simple: "Ça a été un peu plus difficile, on a dû aller chercher un peu plus dans les réserves mais on a réussi à le faire et c'est ça le plus important."

Le coach n'a pas donné de consigne particulière à Mehdi lors de sa montée au jeu: "Juste de changer le match, c’est tout ce qu’il m’a dit."

Il reste 11 matches au Standard cette saison, "11 finales" pour Carcela. "En PO1 tout peut arriver, on va penser à la finale, essayer de la gagner la finale (ndlr. de la coupe de Belgique)... Puis faire les choses bien comme on sait le faire en PO1, je pense que maintenant tout le monde a peur du Standard, en PO1 surtout."