Carcela "attend Bruges de pied ferme", Cavanda "ne pense pas du tout au titre"

Une nouvelle fois décisif ce jeudi à Anderlecht, comme souvent depuis le début des play-offs I, Mehdi Carcela refuse toujours d'évoquer un éventuel titre liégeois, au profit du fameux "match par match". Le médian belgo-marocain, auteur de deux assists au Parc Astrid, avoue toutefois attendre Bruges "de pied ferme."

"Pour le moment, ça marche bien pour nous, et on a beaucoup travaillé pour, a souligné Mehdi Carcela au micro de la RTBF. On ne s'est pas mis trop de pression en entamant ces play-offs, on n'avait rien à perdre, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin ! Ce jeudi, on n'a pas douté, mais on s'est un peu fait peur en première mi-temps. On a su tenir le 0-0, puis on s'est dit qu'il fallait jouer un peu plus haut en seconde période pour pouvoir récupérer le ballon et partir en contre-attaque. On l'a bien fait, et c'est ainsi qu'on a marqué ! Ces deux premiers buts nous ont mis en confiance."

"On continue de prendre match par match, a ensuite souri l'ailier du Standard, alors qu'il n'en reste que deux à disputer. On verra ! On doit garder la tête sur les épaules : on joue Bruges dimanche, et puis on verra... On les attend de pied ferme ! J'aimerais rester au Standard la saison prochaine, ma tête est à 100% ici. C'est normal, c'est mon club !"