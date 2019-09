Capitaine Vanheusden "heureux" du succès contre Eupen : "C'est un honneur de porter ce brassard"

Zinho Vanheusden a fêté sa première titularisation de la saison avec le brassard de capitaine autour du bras et une large victoire contre Eupen (3-0).



Le défenseur est de retour après sa longue blessure avec un rôle de patron. "J’essaie de faire de mon mieux et de me donner à fond. Et je suis surtout très heureux qu’on ait gagné. Après un match en Coupe d’Europe, ce n’est jamais facile. C’est un honneur de porter ce brassard. Je suis content que le coach me fasse confiance. Mais je n’y pense pas trop. Je fais comme d’habitude et je fais de mon mieux comme toujours".



A part quelques minutes en Europa League, Zinho n’avait plus joué depuis fin avril. "Ça a duré quatre mois mais ça a été assez vite. J’ai travaillé très dur. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je bosse pour y arriver le plus vite possible. C’est très important de jouer des matches pour le rythme".



Michel Preudhomme avait opéré six changements par rapport au match contre Guimaraes, sans que le niveau de l’équipe ne s’en ressente. "Il y avait des très bons joueurs sur le banc (Carcela, Mpoku, Limbombe, ndlr) mais il y avait aussi des très bons joueurs sur le terrain. Je pense que c’est notre force. Tout le monde se donne à fond. Il y a beaucoup de concurrence. C’est le meilleur qui joue et tout le monde doit être prêt."



Quand on lui demande de citer un point de satisfaction, Vanheusden pointe la "cleansheet". "Pour moi, c’est très important. On va essayer de garder le zéro le plus possible".



Aleksandar Boljevic, lui aussi de retour dans le onze, a été déterminant avec son doublé. "Ça a semblé facile mais nous avons joué un bon match. On a respecté les consignes. Je suis content parce que l’équipe continue à gagner. C’est chouette de marquer mes premiers buts devant ses supporters. C’est encore plus beau."