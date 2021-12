CAN 2022 : Le Standard devra se passer d'Amallah (Maroc) et Fai (Cameroun), Anderlecht privé de Kouamé (Côte d'Ivoire)

Selim Amallah (Standard) et Sofian Chakla (OHL) font partie de la sélection du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

La Gantoise pourra par contre compter sur Tarik Tissoudali, qui n'a pas été repris par le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, qui s'est aussi passé de Hakim Ziyech (Chelsea).

Le Maroc affrontera le Gabon, le Ghana et les Comores en phase de groupe. Les Lions de l'Atlas avaient atteint les huitièmes de finale de la CAN 2019.

Du côté du Cameroun, pays organisateur de l'événement, le sélectionneur Toni Conceiçao a présenté un effectif sans grande surprise de 28 joueurs. Collins Fai (Standard), Michael Ngadeu (La Gantoise) et Samuel Gouet (Malines) en font partie.

L'attaquant d'Anderlecht Christian Kouamé fait de son côté partie des 28 joueurs retenus par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle.

A côté de l'Anderlechtois et des cadres de la sélection que sont Serge Aurier (Villarreal), Franck Kessié (AC Milan), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), on remarque aussi la présence d'anciens de la Jupiler Pro League que sont Odilon Kossounou (Leverkusen, ex- FC Bruges), Simon Deli (Adana Demirspor, ex-FC Bruges) en Yohan Boli (Al-Rayyan, ex-Saint-Trond).