CAN 2021 : Amallah, Kouamé, Ngadeu, Zorgane, la Pro League bien représentée, le Standard plus grand pourvoyeur

Reportée d’un an à cause du coronavirus, la Coupe d’Afrique des Nations approche à grands pas. La CAN 2021 se déroulera en effet du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. A quelques semaines de la compétition, les sélections ont été annoncées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Pro League sera bien représentée. Seuls quatre clubs de notre D1A n’enverront aucun joueur. Il s’agit de Zulte, du Cercle, du Club Bruges et de l’Union Saint-Gilloise.

Si certaines listes sont encore élargies et seront restreintes d’ici le début de la compétition, 14 des 18 clubs de Pro League envoient donc au minimum un joueur à la CAN à l’heure actuelle. Mais certains seront plus pénalisés que d’autres pour le début du deuxième tour du championnat.