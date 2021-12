Ça ne tourne plus rond à Seraing, victime consentante du Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges s'est imposé au petit trot face à Seraing (2-0) ce mardi en ouverture de la 19ème journée de Pro League. Malgré l'importance de cette rencontre dans l'optique de la lutte pour le maintien, les Métallos n'ont jamais été en mesure d'inquiéter leurs hôtes, dans une spirale très positive depuis quelques semaines : grâce à sa quatrième victoire consécutive, voilà le Cercle propulsé provisoirement à la douzième place du championnat (22/57).

Les Sérésiens, dont c'est la troisième défaite d'affilée, continuent à plonger vers les profondeurs du classement, dont ils occupent actuellement la seizième position (19/57) et n'ont apparemment pas vécu leur lourde défaite de samedi dernier face à Anderlecht (0-5) comme un électrochoc : un seul tir cadré sur l'ensemble du match !

Le premier but de la rencontre est venu du pied droit de Dino Hotic : alors que Guillaume Dietsch, le gardien français de Seraing venait de tenter à deux reprises d’écarter le danger après une chevauchée loin de son but, le ballon est arrivé dans les parages du milieu de terrain bosnien qui a tenté - et réussi ! - un magnifique lob en ouvrant et dosant son pied droit à la perfection (20' 1-0).

En fin de première période, c'est le Portugais Leonardo Da Silva Lopes qui, d'une frappe imparable, a sonné le glas des espoirs sérésiens (45' 2-0).

Les hommes de Jordi Condom devront afficher une autre mentalité lors de leurs deux dernières rencontres de l'année civile, vendredi à domicile contre Courtrai, et le lundi 27 décembre à Malines, s'ils souhaitent prendre quelques points et prendre leurs distances avec la zone rouge...