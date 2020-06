Ca bouge au FC Malines : sept joueurs quittent le club

Le FC Malines a profité de l'intersaison pour effectuer un grand nettoyage au sein de son effectif professionnel. En effet, le Malinwa a annoncé mercredi que pas moins de sept joueurs allaient quitter le club.

Les options d'achat sur Dante Vanzeir et Jordi Vanlerberghe, respectivement prêtés lors de la défunte saison par Genk et le Club de Bruges, ne sont pas levées.

"Nous voulons toujours constituer un noyau de qualité en maintenant l'équilibre entre expérience et jeunesse au regard des possibilités financières", a déclaré le directeur sportif Tom Caluwé sur le site web du club.

De plus, les contrats de Bram Castro, Alexander Corryn, Clément Tainmont et Arjan Swinkels ne seront pas prolongés. Les quatre joueurs ont remporté la D1B et la Coupe de Belgique avec le club malinois il y a près d'un an. "Nous voulons remercier de tout cœur les joueurs pour leur apport. Un titre, une Coupe et une sixième place en D1A: cela reste un exploit incroyable et chacun d'entre eux y a contribué."

Enfin, le contrat Mamadou Bagayoko, qui courait jusque juin 2021, a été résilié d'un commun accord.