"C'est mieux, mais c'est trop tard pour qu'Anderlecht atteigne les PO1"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Eby Brouzakis et Nordin Jbari sont revenus sur cette nouvelle défaite du Sporting d’Anderlecht dans le topper et sur la perspective de jouer les playoffs 1 pour le club bruxellois.

Malgré la défaite, Nordin Jbari tient à souligner la prestation des Mauves : "C’était mieux pour Anderlecht. Mieux structuré surtout en première mi-temps. Ils ont essayé de faire circuler le ballon et ils ont construit des attaques même si elles n’ont pas abouti. Après tant de mois de galère et de mauvais matches, c’est mieux mais ils finissent par perdre. Après c’est quand même contre Bruges. Même si les Brugeois ont eu dix minutes compliquées, ils arrivent à revenir avec le pressing et jouer haut pour embêter Anderlecht. Alors oui c’est mieux mais c’est trop tard pour qu’Anderlecht atteigne les playoffs 1".

Eby Brouzakis confirme : "Anderlecht a fait une entame de match de feu avec les deux occasions de Colassin. Mais il y a beaucoup de sérénité du côté du Club de Bruges. Même quand ils ont encaissé le premier but, ils n’ont jamais douté. C’est le fort d’une équipe qui survole le championnat".

Sur l’importance de la confiance au sein d’une équipe, Nordin Jbari note : "C’est la différence entre une équipe qui est en pleine confiance, qui est première du championnat et pour qui tout va bien et une équipe comme Anderlecht qui est malade depuis le début de la saison. Pour une équipe qui est malade, mener 1-0 contre le Club de Bruges, ce n’est pas suffisant. À tout moment, lorsque le Club va pousser, vous allez retomber dans vos travers, avoir de la malchance. […] Le problème, ce n’est pas le match d’aujourd’hui, c’est le début de saison. Ce sont les transferts, c’est l’attaque, … Même si c’est très bien pour Colassin, Anderlecht n’a pas encore transféré un attaquant alors que le mercato a commencé".

"Il y a une image qui résume tout ce que Nordin dit, c’est Vanaken qui met un goal d’extraterrestre des 30 mètres du pied gauche alors qu’en fin de match Amuzu tire sur Saelemaekers. La confiance d’un côté et le manque de confiance de l’autre" continue Eby Brouzakis.

Le Sporting peut-il encore atteindre les playoffs 1 ? Rien n’est moins sûr … "Je ne pense pas qu’Anderlecht va être dans les playoffs 1", affirme Nordin Jbari. "Je l’ai déjà dit il y a un petit temps. Mathématiquement c’est encore jouable. Anderlecht fait une saison catastrophique et ils ne sont qu’à sept points du sixième. Maintenant ils doivent garder la confiance en se disant qu’ils ont embêté Bruges. Le problème c’est que Genk et Zulte sont deux autres chasseurs plus près de la proie".

Et Eby Brouzakis de conclure : "Pour moi, c’est fini. Si Anderlecht s’était imposé contre le Club de Bruges, on aurait pu parler d’un bon bilan grâce à la victoire face à Genk et le bon point pris face à l’Antwerp alors que ce n’était pas facile là-bas contre une équipe solide. Et puis il y a ce match contre le Club de Bruges. Anderlecht le commence très bien. S’ils s’étaient imposés, on aurait pu parler de renouveau. Une victoire contre Genk, un partage contre Anvers, une victoire contre Bruges et ensuite un calendrier favorable avec le Cercle et l’Excel Mouscron. À ce moment-là, on aurait pu parler d’une série. Mais avec la défaite et la perspective d’encore aller à Gand et à Saint-Trond, ce sera compliqué".