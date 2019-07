C'est la rentrée foot: je suis excité !

Excitation. C’est le mot qui résume le mieux mon état à la reprise du championnat. Cela fait des années qu’il n’y avait pas eu autant d’éléments pour secouer nos (vieilles) habitudes. Il faut bien l’avouer, la dernière saison n’a pas été d’une grande qualité.

Huit coachs sur seize ont changé en D1A. Dont trois parmi les équipes du top. Parmi les transferts : des retours, des attractions, de la jeunesse. De l’ivresse ? Je l’espère.

Alors d’abord qui va être champion ? Franchement, sur la ligne de départ, il y a plusieurs prétendants mais autant d’interrogations. Commençons par le champion en titre, Genk. Le club de la région des mineurs a perdu quelques joueurs majeurs et son entraîneur, le coach de l’année. Des temps moins cléments attendent le Racing ? Pas forcément. Mazzu semble déjà s’amuser et le noyau conserve de belles qualités, au-delà de l’attraction Hagi. Reste une équation à deux inconnues : Berge (le meilleur joueur de notre championnat pour moi) et Samatta seront-ils encore là dans un mois ?

Car il est là le problème au moment où notre championnat démarre : le Mercato est loin d’être fini. Il faudra donc être prudent au moment de tirer les premières conclusions. Les clubs ont encore quelques semaines pour réaliser quelques ajustements et c’est pour cela que je ne suis pas fan de ce long début de championnat pendant la période de transferts estivale, festival de va-et-vient.

Le club le plus stable semble être…le Club. Bruges a ramené Clément et un autre système de jeu. Wesley a quitté la West-Vlaanderen et il faudra juste voir si son remplaçant, David Okereke, aura les épaules aussi larges (façon de parler). Mais cette relative stabilité en fait pour moi le principal favori dans la course au titre.

Le Standard, lui, a vite transféré, dans le but d’être prêt le plus vite possible. Le noyau semble équilibré mais un peu trop fourni. Des départs sont attendus et il faudra mettre de l’ordre le plus rapidement pour travailler dans la sérénité. La deuxième saison de Preud’homme est historiquement toujours la meilleure. Et l’orgueil de MPH a été touché par les critiques de la saison passée. Celle-ci risque d’être plus aboutie.

Par contre, personne ne peut prédire à quoi ressemblera la saison des Anderlechtois et compagnie. Vince the prince a été intronisé Roi. Il est ambitieux. Pour les résultats et dans le jeu. Mais sera-t-il assez bien entouré pour titiller les sommets ? Ses potes de City assez concernés ? Et lui, sera-t-il assez patient si cela ne prend pas tout de suite ? Excitant, non ?

Parmi les autres prétendants, Gand et l’Antwerp, qui ont avancé discrètement mais sûrement, devraient se mêler sans trop de problème à la lutte pour les playoffs 1.

Et Charleroi ? Le Sporting a perdu Felice, sa muse, et semble avancer dans l’inconnu. Osimhen ne sera plus là pour affoler les défenses. Je comprends les supporters inquiets car pour l’instant, pour moi, c’est trop court pour ambitionner le top 6. Mercato ou tard, il faudra sortir le porte-monnaie.

Les autres clubs wallons, Mouscron et Eupen, ont eux-aussi changé d’entraineur et il faudra soigner le début de saison, souvent capital pour les équipes dont l’ambition est de se maintenir. Mais a priori, ces deux clubs semblent armés pour lutter.

Moi, mon souhait principal, c’est de découvrir de nouveaux talents, des nouveaux visages dont on ne regardera que les pieds. Que le foot redevienne un terrain de jeu. Que le VAR s’impose sans excès. Que les règlements de la proleague et de l’Union Belge soient plus clairs, pour que cesse cette impression de " juge et partie " permanente. Pour que les tricheurs soient punis.

Pour que mon excitation ne se transforme pas en bête amourette d’un seul été.