C'est confirmé, la Pro League débutera bien le 26 juillet

Footgate : l'imbroglio continue? - JT 19h30 - 11/07/2019 La Commision belge d'arbitrage du sport, la CBAS, a décidé de laisser Malines et Waasland Beveren en Division 1A . Une décision surprenante et qui n'est pas sans conséquences sur certains clubs puisque le Beerschot, Lokeren, le Standard, l'Antwerp et Gand pourraient en subir les frais.