Butez : "Avec ma saison, ce n'est pas prétentieux de vouloir jouer plus haut"

C’est l’une des révélations du championnat. Jean Butez, le gardien du Royal Excel Mouscron réalise certainement la meilleure saison de sa (jeune) carrière. L’ancien portier du LOSC est l’un des grands artisans de la belle série du club hennuyer qui reste sur dix rencontres sans défaite depuis la reprise en janvier.

Depuis le début de saison, Jean Butez a réalisé huit "clean sheet" et a permis à l’Excel d’être la troisième meilleure défense du championnat à l’issue de la phase classique derrière Genk et le Club de Bruges. Le joueur 23 ans a franchi un cap cette saison et le Canonnier risque vite de devenir trop étroit. Ses dernières prestations ne passent pas inaperçues et vont attirer les convoitises lors du prochain mercato.

D’ailleurs, le Français ne s’en cache pas. S'il se sent bien à Mouscron, il espère franchir une nouvelle étape : "Cette année, je sens que j’ai franchi un palier. Je pense que ce n’est pas prétentieux de ma part de vouloir jouer plus haut et d’espérer plus. Je veux trouver le projet qui va être le plus épanouissant pour moi, que ce soit à Mouscron ou ailleurs. Il y a des chances pour que je bouge l’an prochain mais rien n’est fait pour le moment. Tant que rien n’est signé je suis toujours un joueur de Mouscron."

Mais plusieurs formations sont déjà venues aux nouvelles et Jean Butez pense de plus en plus à un départ : "Ce n’est pas impossible et aux vues de la situation financière du club qui sera peut-être obligé de vendre de quelques joueurs, je m’attends aussi à partir. J’ai aussi envie d’évoluer sportivement, de jouer dans un plus grand club avec plus de pression. Pour moi, ce sera peut-être l’étape à franchir l’an prochain. Mais pour le moment je n’en sais pas plus et je suis focalisé sur les play-offs 2. Nous n’avons pas encore discuté avec la direction. Je ne suis pas encore parti mais il n’est pas impossible que ce soit le cas surtout que j’ai envie de progresser."