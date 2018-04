But refusé par le VAR et rouge pour Luyindama : fin de match frustrante pour le Standard à Genk

Malmené par Genk à la Luminus Arena ce samedi, le Standard a bien failli s'en sortir en fin de match grâce à un but de la tête de Renaud Emond. L'attaquant liégeois, en position de hors-jeu, a cependant été rattrapé par le VAR qui a annulé son but quelques instants plus tard.

Dans les arrêts de jeu de la rencontre, la frustration a émergé du côté du Standard. Sur un duel aérien, Seck a refilé un coup de coude non-sanctionné à Luyindama. Le défenseur du Standard s'est aussitôt vengé sur le Sénégalais qui a reçu un coup volontaire sur la nuque.

Le Congolais a donc été sanctionné d'un carton rouge logique avant que les esprits ne s'échauffent sous les yeux de l'arbitre du soir Bram Van Driessche.