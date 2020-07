Budget record pour le FC Bruges qui assomme Anderlecht et le Standard

Le FC Bruges présente pour la prochaine saison un budget record de 90 millions d'euros. Du jamais vu en Belgique. Les Brugeois comptent asseoir une nouvelle fois leur hégémonie sur le championnat belge.

90 millions d'euros, c'est le chiffre avancé ce matin par Het Nieuwsblad. Le quotidien néerlandophone s'est procuré les prévisions budgétaires pour la saison prochaine et le constat est sans appel : le Club vit seul sur sa planète en Pro League. Les campagnes successives en Ligue des champions et les juteuses ventes de la saison dernière (Wesley - 25M€, Danjuma 18M€, Nakamba - 12M€) contribuent à augmenter de manière structurelle l'aura du club brugeois. Le président brugeois, Bart Verhaeghe, doit se frotter les mains, lui qui ne cache pas ses ambitions de devenir une sorte de Bayern Munich à la belge, capable à terme de viser une victoire en Europa League.

Derrière, le deuxième club dans ce classement financier est le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves et Blancs présentent un budget de 50 millions d'euros, soit quasiment la moitié que le rival brugeois. Karel Van Eetvelt, le CEO au Lotto Park, a même eu des sueurs froides en façonnant le budget sans y inclure les rentrées du ticketing. La Gantoise, qui avait terminé la saison à la deuxième place la saison dernière, plafonne à 44 millions d'euros. Les Gantois comptent bien entendu sur la vente de Jonathan David pour élargir un peu plus ses horizons. Le Standard arrive en quatrième position avec un budget de 35 millions d'euros. Dans un monde où la réussite sportive au plus haut niveau est indissociable des investissements financiers réalisés pour y parvenir, Bruges affiche ses ambitions.