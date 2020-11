"Brut et inventif" : Radja Nainggolan devient ambassadeur du Beerschot

Les 6 buts diaboliques de Radja Nainggolan avec l'équipe nationale - Russie 2018 - 21/05/2018 Le coach fédéral, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2020, a étonné bien des observateurs en ne sélectionnant pas Radja Nainggolan. Les relations entre les deux hommes n’ont jamais été au beau fixe mais le profil du Ninja de la Roma semblait plus qu’intéressant. Il vient de surcroît de réaliser une excellente saison dans son club de l’AS Roma avec comme point d’orgue une demi-finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Roberto Martinez ne l’a toutefois jamais considéré comme un joueur clé dans son effectif. Pour rappel, Radja Nainggolan n’a participé qu’à deux rencontres lors de la phase qualificative : à Chypre où il a joué 6 minutes et contre la Grèce à Bruxelles. Il avait, contre les Grecs, disputé la totalité de la rencontre, la seule que les Belges n’ont pas remporté durant les qualifs. A 30 ans, et après avoir manqué la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la Russie constituait sans aucun doute sa dernière chance de participer à un mondial.