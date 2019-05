Bruno Venanzi : « On est tous responsables »

Bruno Venanzi est présent ce lundi soir au gala du footballeur pro. Le Président du Standard est revenu sur la défaite de son club face à Anderlecht. Selon lui, contrairement à ce qu'il a clairement dit dimanche après la rencontre, Michel Preud'homme n'est pas l'unique responsable des mauvais Play-Offs des Rouches.

« Je pense que quand on perd un match dans un club de football ou quand on perd plusieurs matchs comme c’est le cas aujourd’hui, on est tous responsables, que ce soient les joueurs, le staff sportif ou la direction. Mais c’est le propre du football. Malheureusement, parfois, on est amenés à perdre des matches. »

Mais malgré les mauvais résultats des dernières semaines, Bruno Venanzi reste ambitieux : « L'objectif ? Bien sûr, on souhaite toujours atteindre le top 3, il sera donc indispensable de gagner nos trois derniers matches. »