Bruno Venanzi : "Je préfère jouer avec le Standard à Marseille plutôt que contre... Nic et Nac"

Interrogé sur le projet de Bene League, cher à Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, Bruno Venanzi se montre plutôt mitigé et c'est un euphémisme :"Une analyse est en cours et nous devons attendre les résultats avant de nous prononcer. Nous devons connaître les implications techniques, sportives et financières mais à titre personnel, je préfère de loin aller jouer à Marseille plutôt que contre Feyenoord ou bien...Nic et Nac". Assez caustique sur ce championnat belgo-néerlandais, le président du Standard relativise toutefois ses propos…: "Si cette Bene League permet un nivellement par le haut du football belge, pourquoi pas. Je pense que cela devrait apporter un plus pour les clubs qui vont y participer. En revanche, les autres clubs, qui ne font pas partie du top en Belgique ou aux Pays-Bas, vont devoir se battre pour intégrer cette Bene League. C'est certainement une réflexion à approfondir mais je trouve que c'est encore beaucoup trop tôt à l'heure actuelle pour se positionner sur ce projet".

Bart le bulldozer

La récente sortie médiatique de Bart Verhaeghe a donc quelque peu surpris Bruno Venanzi qui estime ce projet irréalisable à court terme : "Nous ne disposons pas encore assez d'informations actuellement pour pouvoir organiser dans les 2 ou 3 ans qui viennent une nouvelle compétition. Tout le monde a été surpris de la sortie prématurée de Bart Verhaeghe. Cela dit, ça fait partie de sa méthodologie. Bart est un bulldozer dans les affaires. Il fonce pour faire bouger les choses et casser les lignes. C'est son approche qui finalement ne m'étonne pas vraiment même si je n'ai pas senti le même enthousiasme dans les autres clubs que chez Bart… Et puis, il faudra aussi contacter les autorités car organiser un match entre le Standard et l'Ajax ou Feyenoord n'implique pas les mêmes conditions de sécurité qu'une rencontre face à Eupen. Il s'agit d'un élément à prendre en considération dans une étude plus globale du projet de Bene League ".

Pas au détriment de la Coupe d'Europe

Bruno Venanzi reste donc prudent et se montre surtout perplexe quant à l'attribution des tickets européens dans une compétition comme la Bene League. "C'est un paramètre importantissime à mes yeux. Prendre part à une coupe européenne est primordiale pour le Standard. Nous voulons y participer chaque année et s'il y a moins de places européennes en jeu en Bene League, je vous assure que cela va être compliqué à me convaincre…".