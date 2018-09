Bruno: "Mazzu est le coach idéal pour me relancer"

Massimo Bruno est arrivé dans les dernières heures du mercato au Sporting Charleroi. Le Belge revient donc au bercail, là où il a été formé. "Je suis content" déclare Massimo Bruno au micro de Pierre Lambert. "Les derniers jours ont été un peu agités. Mais je crois qu'en fin de compte c'était la meilleure solution pour moi. Il faut que je me relance, c'est clair. Il y a tout ici pour cela. Mazzu me connaît depuis mes débuts. Je crois qu'il est le coach idéal pour me relancer."

Il est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de Charleroi mais il n'accorde pas de réelle importance à cette information. "Ca, il ne faut pas trop regarder. Vu ma situation ils ont du faire un effort et je les en remercie. Je viens de Leipzig, il fallait donc à un moment faire un effort. Mais on était tous d'accord pour dire que c'était la meilleure solution pour moi. Et maintenant, je suis content."

Le mercato a chamboulé l'effectif carolo. Kaveh Rezaei parti à Bruges, l'animation offensive carolo va devoir évoluer. Et Massimo Bruno compte bien apporter sa pierre à l'édifice même si il pense que c'est le groupe qui doit trouver les solutions. "Ce n'est pas un joueur qui fait la différence mais je vais essayer d'apporter tout ce que je peux individuellement pour aider le groupe. C'est clair qu'aujourd'hui il y a eu un mieux donc j'espère que du côté des nouveaux joueurs, nous allons tous bien nous intégrer et devenir une équipe difficile à jouer."

Et l'une des clés sera sa capacité à trouver Jérémy Perbet à la pointe de l'attaque des Zèbres. "Il était déçu aujourd'hui sur certaines passes (sourires) mais je lui ai dit qu'avec le temps les automatismes vont arriver. Je ne m'en fais pas pour cela, on va travailler dessus à l'entrainement. Et de match en match, on va trouver des bonnes sensations."

Il a maintenant 2 semaines pour trouver ses marques avec ses nouveaux coéquipiers, vu que la trêve internationale arrive. "On va bien travailler car on doit tous trouver des automatismes avec les nouveaux joueurs. Ce sera très important pour être prêt pour la reprise."