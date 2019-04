Birger Verstraete et Christian Brüls seront sans doute tous les deux candidats au titre d'auteur de plus beau but de cette journée de championnat.

A Gand, le premier nommé a égalisé d'une superbe frappe sèche de l'extérieur du pied - flashée à 118 km/h - qui a fini sa course au fond des filets de Guillermo Ochoa via le poteau.

A Eupen, c'est un ancien de la maison, Christian Brüls, qui a planté une superbe rose sous les couleurs de Westerlo d'un tir puissant à la trajectoire flottante.