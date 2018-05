Bruges termine par un revers face à Gand pour la dernière de Simons

C'est assuré du titre et donc sans la moindre pression que les Brugeois accueillaient La Gantoise dans le cadre de la dernière journée des POI.

Un match de prestige pour les Blauw en Zwart, qui visaient la victoire pour ponctuer de la plus belle manière leur saison et également fêter dignement le dernier match de Timmy Simons (41 ans) sous la vareuse brugeoise. Mais, en face, les Buffalos ne se présentaient pas en sparring partner pour la simple et bonne raison qu’ils devaient encore assurer leur qualification européenne.

A la 26ème minute, le Japonais Yuya Kubo jette ainsi en froid dans le Jan BreydelStadion en ouvrant le score d’une frappe croisée (0-1).

Par la suite, les Brugeois vont se montrer bien trop maladroits pour parvenir à égaliser. La Gantoise, avec ce succès, termine 4ème des POI et obtient un ticket européen. Bruges, champion, disputera la Ligue des Champions.