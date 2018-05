Bruges, Standard ou Anderlecht, les scénarios de la course au titre

A deux journées de la fin des play-offs 1, trois équipes sont encore mathématiquement en lice pour le titre de champion. Le FC Bruges, en tête avec 4 et 5 points d'avance sur ses rivaux, possède évidemment les meilleures cartes. Les chances de sacre du Standard et surtout d'Anderlecht dépendent d'éventuels faux-pas du leader.



Bruges champion si ...



Le Club s'impose ou partage ce dimanche à Sclessin, il décrochera le 15e titre de son histoire. En cas de défaite contre les Liégeois, les Brugeois devront réaliser face à Gand le même résultat que leurs concurrents lors de la dernière journée.



Standard champion si ...



Les Liégeois doivent absolument gagner à domicile contre les Blauw en Zwart, puis à Charleroi et espérer que Bruges ne battent pas La Gantoise au Jan Breydel.



Anderlecht champion si ...



Le Sporting doit engranger deux victoires (La Gantoise et Genk) mais cela ne sera pas suffisant. Dans le même temps, Bruges doit perdre à deux reprises (Standard, La Gantoise) et le Standard ne doit pas s'imposer contre les Zèbres.