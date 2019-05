Bruges se déplace à Gand pour garder espoir (LIVE commenté et audio 18h)

La victoire 4-0 de Genk contre l'Antwerp vendredi soir a une nouvelle fois mis la pression sur les épaules du Club de Bruges lors de cette 7e journée des Playoffs 1. Les Blauw en Zwart comptent 9 longueurs de retard sur les Limbourgeois et n'ont pas le choix ce dimanche. Ils doivent battre Gand s'ils veulent avoir une chance de tout relancer dans une semaine au Jan Breydel lors du choc au sommet. Nous vous proposons de suivre ce duel crucial entre Gantois et Brugeois en direct commenté et audio dès 18h.

En face, Gand tentera de se racheter aux yeux de ses supporters après la défaite en finale de la Coupe de Belgique face à Malines cette semaine. Les Buffalo's sont par ailleurs toujours derniers des playoffs 1 avec un seul point et zéro victoire au compteur.