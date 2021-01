Bruges se défait du Beerschot et s’envole au classement

Pour son deuxième match avec Bruges, l’attaquant néerlandais a signé son deuxième but en ouvrant la marque dès la 15e minute. Un coup de massue accentué par le but de Kossounou , auteur du 0-2 à la 19e minute.

En fin de match, le Club de Bruges s’est doublement sauvé grâce à Mignolet et Kossounou, déterminant devant la ligne de but (81e). Il a ensuite enterré les espoirs anversois via Noa Lang, parfait à la finition pour inscrire son 7e but en championnat et fixer le score à 0-3 (82e).

Peut-être influencé par l’annonce du départ de son coach Hernan Losada pour la MLS, le Beerschot a ainsi enchaîné un septième match sans victoire et plonge à la 9e place du classement avec 30 points.