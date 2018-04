Bruges, sauvé par un penalty tardif contre Genk, s'échappe à 9 unités au général

1-0 : Le Club de Bruges a pris le meilleur sur le Racing Genk dans les arrêts de jeu durant la troisième et dernière rencontre de la première journée des play-offs 1 ! Refaelov a converti le coup de réparation victorieux. Les Brugeois ont marqué au moins un but dans les 77 derniers matches disputés à domicile.

Le résumé

Pour tenter de contrer Bruges, Clement a opté pour un dispositif plus défensif par rapport à celui de la finale de la Coupe face au Standard. Cela n'a pas empêché Bruges de coller Genk dans sa zone. Pris en tenaille par Diaby et Wesley, Mata a eu besoin de tout son talent pour se dégager (8e). S'ils étaient appliqués, les Blauw & Zwart n'ont été dangereux que sur un tir de Mechele, qui a rasé la transversale (19e).

Genk a également eu l'occasion de frapper au but mais Pozuelo (9e), Malinovskiy (27e) et Samatta (45e+1) n'ont pas bien visé. A la mi-temps, les deux équipes ne comptaient qu'un seul tir cadré.

A la reprise, Diaby a relancé la série des tirs manqués (47e). Pour les Genkois, Pozuelo a trouvé les poings de Vermeer et sur le rebond, Trossard n'a pu éviter le gardien néerlandais (48e). Avec le temps, les duels étaient de plus en plus costauds mais les combinaisons étaient bâclées surtout dans le chef des Brugeois. Sur le coup, Leko a effectué un double changement pour renforcer la ligne médiane: Refaelov et Dennis pour Diaby et Wesley (64e).

Bruges a effectivement porté le ballon de plus en plus haut mais Nakamba (67e) et Limbombe (75e) n'ont pas joué les tireurs d'élite non plus. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu et une faute d'Uronen sur Vormer pour que Refaelov marque sur penalty l'unique but de la rencontre (90e+2). Comme en première période, Bruges a cadré un seul tir mais il lui permet de renforcer sa première place.