Bruges s'offre sa 15ème Supercoupe face à un Standard en chantier

Le premier trophée de la saison 2018-2019 est pour le Club de Bruges qui a battu le Standard (2-1) ce dimanche dans le cadre de la Supercoupe. Le premier but est tombé des pieds de Vanaken à la 39ème minute, quatre minutes avant le 2-0 de Wesley. Le Standard a eu la réaction adaptée en réduisant l’écart peu après le retour des vestiaires des pieds d’Edmilson. Dans un match assez équilibré on a senti le Club brugeois un peu plus avancé dans sa préparation que les Rouches toujours en chantier. Mais il y a eu de belles choses de la part des deux équipes.

Le résumé de la rencontre:

Pour le retour de Michel Preud’homme à Bruges un trophée est en jeu. La possibilité pour Bruges d’inscrire une quinzième supercoupe à son palmarès, une cinquième pour le Standard.

Le premier tir du match vient des pieds d’un Standarman après trois minutes de jeu. Mpoku cadre son tir mais Letica capte tranquillement le ballon. Juste avant la vingtième minute de jeu Bruges s’offre sa première petite occasion sur un coup franc de Vormer. Denswil reprend de la tête mais ce n’est pas cadré.

La rencontre est telle qu’on l’attendait, une sorte de rodage pour les deux équipes avec peu de danger dans les deux rectangles.

Mais avant la mi-temps les Brugeois trouvent par deux fois le chemin des filets. À la 39ème minute par Vanaken et quatre minutes plus tard des œuvres de Wesley. Le Standard a sans doute sa plus belle occasion de la première période à la 47ème minute à la suite d’un coup-franc de Mpoku, mais la frappe de Marin passe au-dessus de la transversale.

Si le Club de Bruges a mieux su tirer profit de ses occasions la première mi-temps a été assez faible dans l’ensemble ce qui est souvent le cas d’une toute première rencontre de la saison alors que la préparation n’est pas terminée, ni le mercato d’ailleurs. Mais les Brugeois ont l’air un peu plus avancés dans cette préparation que les Standarmen pour le moment.

Les Rouches ont néanmoins une bonne réaction en réduisant l’écart dès la 50ème minute à la fin d’une jolie action Edmilson reprend la balle repoussée par Letica, 2-1. À la 73ème minute Mpoku passe près de l’égalisation mais Letica se couche bien. Le match se termine dans un climat assez tendu, marqué par les fautes et la sortie sur civière de Diatta sonné à la suite de l’intervention puissante de Fai.

Le Standard essaie mais n'y arrive pas. Le score n'évoluera plus, le FC Bruges décroche le premier titre de la saison, sa quinzième Supercoupe. Si on sent le Standard encore en chantier les joueurs liégeois ont offert un spectacle beaucoup plus séduisant en seconde période, de bon augure pour la saison à venir.