Bruges relance le suspense en battant Genk

Le FC Bruges a disposé du Racing Genk (3-2) ce dimanche dans le cadre de la 8ème journée des Play-offs 1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sébastien Dewaest (3') et Zinho Gano (88') pour Genk et Hans Vanaken (53'), Loïs Openda (63') et Krépin Diatta (67') pour Bruges.

La mission des blauw en zwart d'éviter le sacre de Genk s'est fortement compliquée dès la 4e minute, lorsque Sébastien Dewaest a magistralement envoyé en plein dans l'angle supérieur du but d'Ethan Horvath, un ballon servi sur coup-franc par Leandro Trossard (0-1). Krépin Diatta aurait pu offrir l'égalisation à Wesley dès la 8e, mais a préféré tirer lui même dans un angle pourtant fermé, sans tromper le gardien visiteur Danny Vukovic.

Le Sénégalais expédia une autre fusée qui manqua toutefois la cible (18e), et encore une qui survola cette fois l'objectif (29e), la précipitation expliquant ce raté. Bruges était dans de sales draps car même un match nul, sans être décisif, restait un résultat très avantageux pour Genk.

Les Blauw en zwart avaient impérativement besoin d'une rapide égalisation à la reprise. Un message reçu cinq sur cinq par les deux hommes forts de l'équipe, Ruud Vormer et Hans Vanaken. Le premier a tiré le corner, que le second a en effet victorieusement repris de la tête à la 53e (1-1).

Nullement abattu, Genk a menacé Horvath via Malinovsky, dont le tir a néanmoins été écarté par l'Américain (61e), juste après le remplacement de Schrijvers par Loïs Openda, qui allait se révéler décisif. C'est en effet le trio Wesley-Diatta-Openda qui a porté le Club Bruges aux commandes à la 63e (2-1).

Genk était cette fois au tapis, d'autant que Diatta a battu Vukovic en exploitant avec précision un long service de Mata à la 67e, dans un Jan Breydel en folie (3-1).

Une intervention de l'assistance-video (VAR) permit même à Vanaken de tirer (sur la transversale) un penalty généreusement accordé pour une prétendue faute de Dewaest sur Openda à la 73e.

Cela ne changeait pas grand chose... sauf que Zinho Gano, qui venait de remplacer Bryan Heynen, ramena le score à 3-2 sur un corner de Malinovskyi à la 86e, et qu'une autre reprise de la tête de Mbwana Samatta fut renvoyée par le poteau dans le temps additionnel.

Le suspense est donc relancé pour le championnat. Bruges revient à 3 points de son adversaire du jour alors qu'il ne reste que deux journées à disputer.