Bruges ne fait qu'une bouchée de Gand et conforte sa place de solide leader de Pro League

Peu inquiété par des Gantois probablement éreintés par leur match européen de jeudi, Bruges a déroulé et s’impose aisément 4-0 dans le derby des Flandres. Les Brugeois ont pu compter sur un but rapide de Hans Vanaken pour ensuite contrôler la rencontre (11'). Malgré une frappe sur le poteau de Brecht Dejaegere, les hommes de Phillipe Clément ont fait le break par l'entremise de l'inévitable Krépin Diatta, à la conclusion d'une phase confuse dans la surface (28'). 2-0 puis 3-0 après la mi-temps grâce à Emmanuel Dennis, l'homme en forme côté Brugeois, qui a profité d'une énorme bévue de Plastun pour crucifier le malheureux Kaminski (58'). Malgré plusieurs occasions pour Laurent Depoitre, Gand ne parvient pas à inscrire le moindre but et en encaisse même un quatrième en toute fin de match des oeuvres de Diagne (92')

Grâce à ce plantureux succès qui ne souffre d'aucune contestation, Bruges conforte sa place de solide leader avec 23 points sur 27 et malgré un match en moins. Statistique intéressante, les Brugeois n'ont encaissé que trois petits buts en neuf matches. Du côté des Buffalos, il s’agit d’un sérieux coup d’arrêt après trois victoires consécutives.