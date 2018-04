Bruges, géant aux pieds d'argile ?

Bruges est déjà champion. Après seulement une journée de play-offs 1, on n’entend que cela. Et si finalement ce titre de champion… n’était pas si joué que cela ?

Avec ses 9 points d’avance… et même 10 vu sa position privilégiée (en cas d’ex-aequo) après la phase classique, Bruges a un fameux matelas d’avance : il a quasiment rétabli son avantage de 12 points acquis en fin de phase régulière… avant que ne tombe la fameuse guillotine de la division des points par deux. Mais à y regarder de plus près, il y a quand même quelques éléments qui font douter de la solidité du bloc brugeois. D’abord le jeu : d’une étonnante pauvreté.

"La saison est longue, depuis le début de l’année le Club prend des buts, sa défense a été critiquée et ses gardiens aussi", explique Nordin Jbari, consultant RTBF et ex-attaquant du Club Bruges. "Je pense que la rotation instaurée par Leko entre ses 4 attaquants a miné leur confiance à la longue."

Le match de ce lundi face à Genk est comme un calque du Bruges actuel. Un Club poussif et sans vitesse, dominé tactiquement et techniquement, et qui émerge sur un coup de dés, au mental, tout en fin de match. Bref, tout… sauf une équipe sûre de sa puissance. "Il ne faut pas oublier que Bruges a tout à perdre dans ces play-offs : on ne comprendrait pas qu’il… ne soit pas champion après sa domination en phase régulière. Je crois que Bruges sous pression."

Un gardien qui ne rassure pas, une défense fébrile sous la pression adverse, des attaquants qui marquent moins… et au milieu un Ruud Vormer qui n’est plus Ruud Vormer. Le Soulier d’or n’est plus décisif et court moins, contre Genk le Batave a même eu des gestes de mauvaise humeur. "Chaque Soulier traverse une période de moins bien après son trophée, c’est comme ça. Pour le reste, c’est un fantasme de dire que Vormer va prendre le jeu en charge : Vormer ne construit pas, il s’infiltre et va marquer, c’est un box-to-box."

Jeune coach, Ivan leko découvre aussi les play-offs 1. Lui aussi va devoir trouver des solutions. "Je pense qu’il doit d’abord rétablir une hiérarchie claire entre les attaquants et désigner les titulaires. Ensuite, il doit rebooster Vormer pour qu’il reprenne ses responsabilités."

Et parmi les solutions, figure un certain Lior Refaelov, rentré en grâce et décisif contre Genk. De quoi renourrir les idées brugeoises ? "L’Israëlien a du jeu, de la technique et des mouvements. Il sait jouer dans les intervalles, il sait donner des assists et marquer des buts, c’est une vraie plus-value. Après, il faudra gérer la concurrence avec Vanaken et Vormer parce que les joueurs n’apprécient pas toujours ce type de retour ? Leko va devoir agir avec psychologie."

Il reste bien sûr l’essentiel : Bruges compte 9 (et même 10…) points d’avance. Avec ce double tournant du calendrier : Bruges va affronter coup sur coup Gand et Anderlecht, ses 2 dauphins au classement. Dans 2 semaines, tout sera joué… ou tout sera relancé. "Bruges a cette chance que ses rivaux n’aient pas exploité ses moments de faiblesse. A part Gand, qui est dans une bonne passe, et le Standard, qui revient bien mais part de trop loin, je ne vois personne pour bousculer le Club. Même peu convaincant, Bruges a pour moi 9 chances sur 10 d’être champion."