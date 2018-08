Bruges et Anderlecht avec des ambitions bien différentes

Ce dimanche 14h30 place à l’affiche. Le Club de Bruges reçoit le Sporting d’Anderlecht. Deux points séparent les deux équipes. Anderlecht est devant et ne veut pas briser son bel élan traduit par un solide 12 sur 12. Le premier de ses enjeux à Bruges sera de voir comment l’entraîneur Ivan Leko intégrera en peu de temps son nouvel attaquant Kaveh Rezaei venu de Charleroi. Le solide buteur a signé mercredi. Il est là pour remplacer Jelle Vossen blessé et Wesley suspendu. Sa titularisation est-elle évidente ? A priori oui. Sauf pour le coach Blauw en Zwart.

"Il connaît la compétition, il connaît notre football. Mais ce n’est pas évident… Notre force c’est le collectif. Nous avons des automatismes. Et en 3 jours, l’intégrer c’est difficile… Je dois trouver l’équilibre dans l’équipe. Avec l’objectif, ce dimanche, de tout faire pour gagner le match."

En face, Hein Vanhaezebrouck n’a pas d’office cette ambition de gagner. On devine qu’un point pourrait suffire à son bonheur. A ce stade de la compétition, l’essentiel pour lui sera de voir comment ces jeunes gars géreront une telle affiche. Sebastiaan Bornauw, Francis Amuzu, Alexis Saelemaekers et Hannes Delcroix ont 19 ans.

"Ils vont jouer leur premier top-match, dit HVH. A Bruges. Aucun d’entre eux n’a déjà connu ça. Ce sera spécial pour eux et aussi pour Anderlecht d’avoir quatre jeunes qui pourraient commencer à Bruges."

Des jeunes qui cartonnent mais des jeunes bien entourés aussi. Thomas Didillon a connu la première division française, Adrien Trebel est un taulier, Evgen Makarenko a joué au Dinamo Kiev, Pieter Gerkens n’est plus un inconnu. Et devant Ivan Santini et Landry Dimata font parler leur expérience, leur feeling et surtout leur sens du but.

"Moi je suis très content qu’ils marquent. S’ils marquent tous les buts cette saison, pas de problème pour moi. Si on gagne chaque match avec des buts de Santini et Dimata, je ne vais pas me plaindre que les autres ne marquent pas."

Cette affiche permettra aux deux équipes de grandir. Anderlecht veut endurcir ses jeunes. Bruges a besoin de matches de ce calibre pour aborder les poules de la Champions League dans les meilleures conditions.

"Ça fait trois mois qu’on dit que l’on a de grandes ambitions. On veut développer un meilleur football que l’année dernière. Que ce soit dans les trois compétitions, on jouera chaque match pour le gagner, affirme Leko. On est ambitieux. On vise la perfection. Je vous l’ai déjà dit, c’est maintenant que le vrai travail pour le staff et l’entraîneur commence."

Ce Bruges-Anderlecht arrive certes un peu tôt dans la saison mais ce match sera à coup sûr riche en enseignements.