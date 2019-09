Bruges éparpille une décevante équipe de Malines et reprend les commandes de Pro League (0-5)

Toujours invaincu cette saison, Bruges n'a pas fait dans la dentelle en venant facilement à bout d'une décevante équipe de Malines. Les Blauw&Zwart ont été mis sur orbite par un but de l'inévitable Krepin Diatta à la 19e minute. Par la suite, ils ont profité du carton rouge précoce de Rob Schoofs pour planter quatre nouvelles banderilles et engranger une 6e victoire en 8e rencontres. En attendant le match du Standard demain, ils reprennent les commandes de Pro League. Pour les Malinois, c'est un gros couac après deux victoires consécutives.

Le résumé du match

Le début de rencontre est haché entre deux équipes qui peinent à se forger la moindre occasion. Il faut attendre la 17e minute pour voir un premier tir dangereux venant des pieds de Krepin Diatta, l'homme en forme côté brugeois. Un bel envoi, insuffisant cependant pour faire évoluer le marquoir. Ce n'est que partie remise puisque deux petites minutes plus tard, le Sénégalais s'infiltre entre trois défenseurs locaux, et crucifie calmement Thoelen (0-1).

Nouveau tournant quelques minutes plus tard avec une intervention beaucoup trop engagée de Rob Schoofs sur le même Diatta. Si l'arbitre décide d'abord d'adresser un carton jaune au médian malinois, le VAR intervient et le bristol se transforme (logiquement) en carton rouge. Malines est à dix, Bruges en profite pour pousser. Tour à tour, Deli (34') et Tau (37') mettent Thoelen à contribution mais le score n'évolue plus jusqu'à l'entracte.

La seconde mi-temps commence comme la première s'était terminée : avec une domination territoriale mais stérile des Brugeois. Les hommes de Philippe Clément mettent le pied sur le ballon mais se montrent trop imprécis pour inscrire le but du break. Le coach brugeois profite de l'apathie offensive de l'adversaire du jour pour faire tourner son effectif en faisant monter Mbaye Diagne, son nouveau transfuge. Et l'attaquant sénégalais ne tarde pas à se mettre en évidence en inscrivant un but de la tête six minutes après sa montée au jeu (2-0, 65'). Doublé quelques minutes plus tard même pour Diagne, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif (70'). Face à des Malinois complètement dépassés et particulièrement amorphes, les Brugeois se font plaisir et inscrivent deux nouveaux buts par l'entremise de Schrijvers (76') et Vanaken (82'). 0-5 score final au terme d'une partie maitrisée du début à la fin par des Blauw&Zwart incisifs. Prochain rendez-vous pour les ouailles de Clément mardi prochain...face au Real Madrid.