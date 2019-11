Bruges efface son faux-pas anversois en s'imposant au petit trot face à une équipe d'Ostende inquiétante

Opposé à une équipe d'Ostende en pleine descente aux enfers (les Côtiers restaient sur un indigent bilan de 2/21), Bruges a tranquillement empoché les trois points (2-0) ce vendredi soir. Les hommes de Clément n'ont jamais réellement tremblé et ont maîtrisé la rencontre de la première à la dernière minute. Plus tranchants, plus incisifs face à des visiteurs passifs, les Blauw&Zwart ont cependant dû attendre la 29e minute pour prendre les devants. Sur corner, le cuir a d'abord heurté la transversale avant de retomber dans les pieds de Mats Rits qui n'avait plus qu'à pousser au fond du but. Une domination brugeoise consolidée quelques minutes plus tard, l'ancien de la maison Ronald Vargas, se faisant exclure pour une vilaine semelle sur Simon Delli. 1-0 puis 2-0 juste après la mi-temps, des oeuvres de l'opportuniste Siebe Schrijvers. Malgré plusieurs incartades dangereuses, émanant notamment des pieds de ce même et intenable Schrijvers, le score n'évoluera plus.

Victoire au petit trot donc pour des Brugeois qui effacent leur récente défaite face à l'Antwerp et reprennent leur cavalier seul en tête de Pro League. Le leader comptabilise désormais 36 points, soit huit de plus que son plus proche poursuivant, Gand. Du côté d'Ostende, la situation commence à être alarmante. N'ayant quasiment rien montré ce vendredi soir, si ce n'est que par trop rares intermittences, n'ayant fait preuve d'aucun sentiment de révolte, les Côtiers encaissent une nouvelle défaite (la 10e de la saison!) et restent sous la menace de Waasland-Beveren et du Cercle de Bruges. La lutte pour le maintien risque de battre son plein ces prochaines semaines, tant les trois équipes semblent un cran en dessous du reste de l'élite.