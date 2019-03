Bruges déroule face à Gand et revient à quatre unités de Genk

Le Club de Bruges s’est imposé 3-0 face à la Gantoise ce dimanche, dans le troisième et dernier match de la première journée des playoffs 1. Après la victoire du Standard face à l’Antwerp vendredi, et celle de Genk face à Anderlecht samedi, les Brugeois n’avaient pas le droit à l’erreur et ils ont fait le boulot.

Aidés par leurs supporters, les joueurs d’Ivan leko ont mis une pression énorme d’entrée de jeu sur les Gantois qui ont craqué à la 14e minute sur un superbe centre de Dennis, conclu en un temps par le capitaine Ruud Vormer.

Dix minutes plus tard, sur une phase anodine, Vadis Odjidja saute pour éviter une semelle de Wesley, en retard. En sautant le médian Belge a laissé traîner son pied sur la cuisse du Brésilien et après vérification sur l’écran installé sur le bord du terrain, l’arbitre, Erik Lambrecht, a finalement pris la décision d’exclure l’ancien brugeois (25e).

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, quelques secondes plus tard c’est Clinton Mata qui est venu inscrire un des plus beaux buts de la saison en décochant une frappe surpuissante des 20m qui n’a laissé aucune chance à Thomas Kaminski auteur, jusque-là, de plusieurs belles parades.

En deuxième mi-temps le rouleau compresseur brugeois a gardé sa vitesse de croisière et a enfoncé le clou par l’intermédiaire d’Hans Vanaken, sur un nouveau centre, en retrait cette fois-ci, de Dennis (57e). C’est le 15eme but toutes compétitions confondues du Soulier d’Or cette saison.

Grâce à cette victoire Bruges reprend la deuxième place au Standard de Liège (troisième avec 30 pts) et revient à quatre points de Genk (premier avec 35 pts). Anderlecht, l’Antwerp et la Gantoise se retrouve, eux, déjà à neuf et dix points du leader Limbourgeois.