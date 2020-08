Bruges continue son sans-faute à l'extérieur en disposant de Genk

Décidément, Bruges entame sa saison d’une drôle de manière. Défaits deux fois à domicile, les hommes de Philippe Clément obtiennent une seconde victoire en déplacement.

Philippe Clément et le Club de Bruges sont déjà sous pression. Avec deux défaites en trois matches, Bruges doit prendre des points. Problème, le Club se déplace à Genk qui attend de pieds fermes son ancien entraîneur.

Il faut croire que les hommes de Clément ont bien compris le message, car c’est Bruges qui domine dans cette première mi-temps. 9e Vormer, 12e Badji et 10e, Vormer à nouveau, Bruges se procure trois grosses occasions avant de débloquer le compteur but. Vanaken, laissé totalement seul, réceptionne un excellent centre de Dennis et de la tête conclu un bon début de match de Bruges.

C’est 0-1 et le Club n’est pas rassasié. A la 34e, sur une belle occasion, Dennis trouve Rits qui voit son tir dévié par Vukovic. Genk tente bien de répondre, mais quand ce n’est pas Ito (36e) qui voit son tir aller au-dessus du but, c’est Mignolet qui sort bien (44e Dessers). C’est 0-1 et c’est mérité.

Pourtant, la seconde mi-temps démarre mal pour Bruges qui concède un penalty (47e). Heureusement pour le Club, Dessers voit son envoi sur le poteau.

Genk pousse (Bongonda à la 51e) mais Mignolet veille au grain. A la 58e, Bongonda va avoir une nouvelle occasion de ramener les équipes à égalité en obtenant un nouveau penalty pour une faute peu évidente d’un Simon Mignolet jusque-là parfait. Et l’attaquant de Genk convertit lui-même la faute et fait 1-1.

Tout est à refaire pour les hommes de Philippe Clément. Car ce but libère Genk. Bruges recule et n’inquiète plus beaucoup Vukovic. Et pourtant, Philippe Clément va encore trouver la solution à l’extérieur. Badji, laissé seul dans le rectangle, s’en va de la tête offrir la victoire à Bruges à la 83e sur un assist de Schrijvers.

Avec cette victoire, Bruges se relance un peu. Mais il va falloir gagner à domicile. Le Club remporte sa deuxième victoire de la saison et totalise six points de quoi occuper une 5e place provisoire. Genk avec cinq points se retrouve 10e sur dix-huit au classement.