Bruges bat Mouscron par le plus petit écart et renforce son leadership

Le Club Brugeois a battu Mouscron 0-1 en ouverture de la dixième journée de Pro League. Bruges a fait l’essentiel en première mi-temps grâce à un but de Hans Vanaken peu avant la pause. Le Diable a désormais marqué face à toutes les équipes de D1A. En fin de rencontre, Diatta s’est vu refuser un but en raison d’une faute de Vormer au départ de l’action. Si les Hurlus n’ont pas démérité, ils ont fait face à un dispositif défensif brugeois impressionnant, ils ont donc du concéder leur première défaite à domicile cette saison.Les hommes de Philippe Clément restent leader du championnat à quelques jours de la rencontre de Champions League contre le PSG. Mouscron sort du top 6 alors qu’il compte un, voire deux matches de plus que les clubs autour de lui au classement.

Le résumé

Les spectateurs présents au Canonnier devaient attendre la 38e minute de jeu pour vibrer une première fois. Au terme d'une belle action collective brugeoise, Krepin Diatta voyait son tir être contré par la main ferme du portier hurlu Jean Butez. Deux minutes plus tard, le Club de Bruges, ragaillardi, prenait l'avance sur une reprise de volée d'Hans Vanaken dans le rectangle (40e).

Peu après l'heure de jeu, les visiteurs étaient tout proches de doubler la mise mais Emmanuel Dennis trouvait Butez sur sa route (62e). Le portier français était à nouveau à la parade en fin de rencontre après une belle infiltration de Ruud Vormer (81e). Les Brugeois pensaient finalement planter une deuxième rose des œuvres de Diatta dans le temps additionnel mais le but était annulé grâce à l'assistance vidéo pour une faute de main de Vormer à l'origine de l'action (90e+1).