Bruges bat l'Atlético Madrid et quitte la Youth League avec les honneurs

Le Club de Bruges a remporté, contre l'Atlético Madrid (3-1), son duel comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de l'UEFA Youth League, mardi dans les installations du KMSK Deinze. Les U19 brugeois étaient déjà éliminés avant même le début du match.

Après une première période à sens unique en faveur des Madrilènes, les Blauw en Zwart pouvaient s'estimer heureux de rejoindre les vestiaires avec un retard d'un seul but. Les Colchoneros, qui ont tiré à douze reprises lors des 45 premières minutes, ont pris les devants via Del Camp (45e).

Mais les Brugeois de Rik Demil n'ont pas perdu espoir et ont complètement inversé la tendance dans le second acte grâce à Mathias De Wolf (63e, 90e+1 s.p.) et Brendan Schoonbaert (79e).

L'Atlético Madrid termine tout de même premier du groupe A avec 12 points et jouera donc les 8e de finale. L'AS Monaco (10 points), qui a partagé l'enjeu contre Dortmund en début d'après-midi (1-1), est deuxième et disputera les barrages pour rejoindre les huitièmes. Le Club de Bruges (7 pts) et Dortmund (5) ferment la marche.

Qualifié via la voie de la Ligue des Champions, le Club Bruges avait débuté la compétition par un partage à domicile contre Dortmund (1-1) et une victoire en déplacement à l'Atlético Madrid (1-2) avant de perdre ses matches contre l'AS Monaco (2-3, 3-1) et Dortmund (2-1).

De son côté, Anderlecht n'est pas parvenu à passer le second tour de qualification dans la voie des clubs champions. Fin novembre, les jeunes Bruxellois se sont inclinés 1-2 au Dynamo Kiev après avoir partagé à l'aller.