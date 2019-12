Bruges balaye Malines avant le déplacement de jeudi à Anderlecht

Le Club de Bruges a signé une quatrième victoire consécutive en championnat dimanche soir lors de la 19e journée de Pro League. Les Blauw en Zwart ont dominé Malines 3-0 et renforcent leur première place au classement.

Après une demi-heure de jeu, les Brugeois avaient déjà plié la rencontre en leur faveur. Percy Tau (28e) et Emmanuel Dennis (30e) ont mis K.O le Malinwa en l'espace de deux minutes et ont terminé le travail grâce à Mats Rits en deuxième période (80e). Tout bon pour le moral avant le déplacement à Anderlecht de jeudi en quarts de finale de Coupe de Belgique.

Au classement, Bruges compte 45 points soit huit de plus que l'Antwerp et 10 de plus que le Standard, Gand et Charleroi. Les Buffalo's ont l'opportunité de revenir à 7 points en cas de succès dimanche soir à Ostende. A noter que Bruges et Charleroi comptent un match de moins. Malines est pour sa part 8e avec 28 points et reste sur un bien triste bilan de 1 point sur 12.