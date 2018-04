Bruges aurait-il du recevoir un penalty pour le contact Diaby-Colley?

Cinquante-et-unième minute de jeu de Genk - Bruges et les deux équipes sont encore à égalité 0-0. Diaby combine avec Wesley aux abords du rectangle limbourgeois. Le Brésilien lui remet un ballon un peu trop long. Colley lit bien la situation et anticipe Diaby mais manque son contrôle avant d'intervenir sur l'attaquant brugeois qui s'écroule dans le rectangle.

La phase apparaît tout de suite litigieuse et M. Boucaut décide de laisser jouer. L'arbitre vidéo est vraisemblablement du même avis après le visionnage des images puisque M. Boucaut ne reviendra pas sur sa décision.

Il faut dire que la faute, qui semble assez nette en direct, ne l'est pas autant à la vidéo. Sur le premier ralenti, on peut voir que Diaby pousse le ballon devant lui juste avant l'intervention de Colley qui accroche nettement sa jambe droite. Les deuxième et troisième ralenti laissent quant à eux l'espace à plus de doute. On y voit le pied de Colley qui semble effleurer le ballon après Diaby.

Le VAR a-t-il (vu et) jugé que ce contact avec le ballon était suffisant pour ne pas siffler penalty ou a-t-il préféré ne pas prendre de décision sur une situation douteuse? Impossible à savoir. Il aura en tout cas évité à M. Boucaut de se mettre dans une situation très délicate en le rappelant sur le bord du terrain.