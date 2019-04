Bruges aurait dû recevoir un penalty contre l'Antwerp, confirme le patron des arbitres

Le Club Bruges aurait dû obtenir un penalty pour la charge de Jelle Van Damme sur Loïs Openda lors du match de la 5e journée des play-offs I le lundi 22 avril sur la pelouse de l'Antwerp. Le patron des arbitres Johan Verbist l'a confirmé mercredi à l'occasion de son analyse hebdomadaire du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage).

Le VAR, dans ce match, avait fait beaucoup de bruit parmi les joueurs brugeois et surtout auprès de leur entraîneur Ivan Leko. Le VAR a oublié d'intervenir pour accorder un penalty aux champions de Belgique dès la 4e minute du match qui s'est terminé sur un partage (0-0). Openda semblait incapable d'atteindre le ballon, mais le gardien anversois Sinan Bolat a hésité. Jelle Van Damme n'a pris aucun risque et est tombé sur l'attaquant brugeois. Ref Visser a refusé d'entendre les protestations brugeoises et l'arbitre vidéo n'est pas non plus intervenu.

Selon l'arbitre Johan Verbist, cette décision n'était pas correcte. "Van Damme attrape Openda à la jambe de manière incorrecte. L'arbitre permet à la partie de continuer. Le VAR aurait dû intervenir pour un penalty", a déclaré Verbist.

Celui-ci a jugé que le but refusé de Niakaté (Union) pour hors-jeu conte Zulte Waregem et le premier penalty accordé à Charleroi-Beerschot Wilrijk étaient elles de bonnes interventions du VAR.

On s'attendait à ce que Verbist clarifie également le cas du penalty de Genk contre Bruges, après la faute de main de Brandon Mechele. Mais l'analyse VAR de la 4e journée des play-offs se fait attendre. Selon les rapports, les arbitres ne seraient pas suffisamment informés sur ces phases. Dans le cas particulier de Mechele, aucun penalty n'aurait dû être sifflé, mais l'ouvrage de référence du "Referee Office" ne fait aucune mention de cette exception.