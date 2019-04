Bruges, accroché par l'Antwerp et frustré par l'arbitrage, laisse filer Genk

Le FC Bruges n’a pu ramener qu’un point de son déplacement au Bosuil face à l’Antwerp, en clôture de la 5e journée de Pro League (0-0). Le FCB, incapable de marquer, regrettera que Lawrence Visser ne lui pas ait pas accordé au moins un penalty.



Pour le deuxième week-end consécutif, le Club perd du terrain sur Genk, le leader, qui compte désormais 6 points d’avance.



Sous pression après le succès du Racing, Bruges doit s'imposer pour rester dans le tempo du premier. Mais le Great Old qui peut toujours rêver de la deuxième place et s'appuie sur le talent de Dieumerci Mbokani (5e). Hans Vanaken manque le cadre de peu (28e). L'enjeu semble crisper les 22 acteurs et la première période est surtout marquée par deux phases litigieuses. Jelle Van Damme pousse deux fois Loïs Openda, sans provoquer de réaction de Lawrence Visser ou du du VAR.



Ivan Leko lance Sofyan Amrabat à la place d'Openda pour dynamiser son équipe. Sinan Bolat jaillit dans les pieds de Ruud Vormer (55e). Le match s'anime enfin. Ethan Horvath sort une tête de Mbokani qui filait sous sa barre (55e). Bolat, tout aussi inspiré, s'interpose sur une tentative de Arnaut Danjuma (62e). Van Damme "s'illustre" encore avec un coup de coude. Le Club ne trouve pas la clé.



Amara Baby est un peu trop court sur un centre de Mbokani (68e). Les Anversois finissent même plus fort sans réussir à trouver la faille. Le dernier match de la 5e journée se termine donc sur un score de parité (0-0) qui fait surtout les affaires de Genk.