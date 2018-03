Bross : "Il n'est pas vrai qu'il y a déjà un accord avec Verheyen"

Le club de football du KV Ostende n'a aucun accord avec Gert Verheyen afin qu'il devienne le nouvel entraîneur de l'équipe. Hugo Broos, le nouveau directeur sportif du club ostendais, a tenu à apporter cette clarification sur le site du KVO.

Verheyen, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale belge des moins de 19 ans (U19), serait lié à Ostende depuis quelque temps déjà. Il devrait succéder la saison prochaine à Adnan Custovic, qui, malgré des résultats probants depuis sa prise en charge, devrait laisser sa place à l'ancien Diable Rouge. Selon Broos, cependant, l'accord n'a pas du tout été conclu.

"Je sais que le nom de Verheyen circule dans les média et ce n'est pas un secret que Gert et moi nous nous connaissons bien. Toutefois, il n'est certainement pas vrai qu'il existe déjà un accord entre le KVO et Gert Verheyen. Je travaille maintenant sur une évaluation générale des joueurs et du personnel et cette évaluation se poursuivra encore lors des playoffs 2", a précisé Broos.

A la mi-septembre, Custovic a succédé à Yves Vanderhaeghe, dont il était l'adjoint principal (T2). Le Bosnien a été en mesure de guider l'équipe côtière, qui a commencé la saison avec un bilan de 1 point sur 21, vers un meilleur classement (11ème). Sa position n'en demeure pas moins incertaine.

"En terme de résultats, Adnan Custovic a fait un très bon travail. Cependant, nous devons avoir une vue d'ensemble", a ajouté Broos. "C'est pour cela que je veux voir si tout le monde peut se livrer dans ces playoffs. L'avenir proche déterminera la direction que nous allons prendre, mais maintenant l'accent est mis sur les playoffs 2."

Ostende disputera son premier match du groupe B lundi après-midi (14h30) sur le terrain de l'Antwerp.