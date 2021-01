Brogno et Teklak : "On aborde souvent un Standard-Charleroi pour ne pas le perdre"

Le derby wallon, Standard - Charleroi, se tiendra ce dimanche dès 18H15. Un match toujours très particulier, un duel qui permet de s’assurer temporairement du titre – certes immatériel mais symbolique – de "meilleure équipe wallonne".

Des chocs Standard-Charleroi ou Charleroi-Standard, Dante Brogno en a disputé plus d’une trentaine au cours de ses 15 saisons chez les Zèbres. L’ancien capitaine du Sporting a trouvé à 10 reprises le chemin des filets contre les Liégeois, 8 fois en championnat et 2 fois en Coupe de Belgique. Il connaît donc l’importance de ces rencontres. "Dans un derby comme celui-là, la priorité sera l’engagement et l’état d’esprit, confie le dernier n°11 de Charleroi. Ça a toujours été le leitmotiv du Sporting. Il faudra ces deux facteurs pour contrer un Standard qui a repris de la confiance."

Pour cela, il faut encore savoir ce que signifie un match comme celui de dimanche. "Quels sont encore les joueurs wallons de Charleroi qui savent ce que représentent ce derby ?, s’interroge Brogno. À l’époque, il y avait de nombreux Liégeois au Standard et plusieurs Carolos à Charleroi. Nous savions alors ce que signifiait de vaincre le Standard. Cela nous procurait une fierté énorme. Aujourd’hui, le seul joueur du Sporting qui peut se rendre compte de l’importance du derby, c’est probablement Dorian Dessoleil. Il s’agit du seul Carolo pure souche qui évolue à Charleroi."

Alex Teklak, qui a également vécu plusieurs derbies wallons durant les 5 saisons où il a porté le maillot zébré (1994-1999), préfère nuancer cette réponse. "C’est vrai qu’il y a moins de joueurs originaires de leur ville dans ces deux équipes. Et l’aspect derby s’amoindrit au fur et à mesure des années. En revanche, au Standard comme à Charleroi, certains joueurs sont présents au club depuis un certain temps. Et ces joueurs ont donc appris l’importance et l’enjeu symbolique qui entoure un duel comme celui-ci."

Remporter le derby, un synonyme d’acte fondateur ?

Et même si Charleroi aborde ce match dans la foulée d’une spirale négative (4 défaites de rang), tout l’inverse des Liégeois (3 succès consécutifs), Teklak relativise ces dynamiques diamétralement opposées. "Le contexte avantage très certainement le Standard. Toutefois, pour un derby wallon comme celui-là, le compteur est souvent remis à zéro. La dynamique importe peu car les joueurs veulent, en général, s’arracher pour décrocher un bon résultat."

►►► À lire aussi : Derby Wallon : Les confrontations entre Charleroi et le Standard (Vidéos)

Et forger un bon résultat dans ce genre de duel au sommet peut souvent engendrer une dynamique positive. "En cas de victoire dans ce derby alors que la dynamique n’est pas bonne, ce qui est le cas de Charleroi actuellement, cela peut très souvent être fondateur pour pouvoir enchaîner ensuite une bonne série de résultats. C’est clairement un match charnière." Et la tendance inverse peut aussi s’observer. À l’image du match aller. Le 4 octobre, lors de la 8e journée, le Standard s’était imposé au Mambourg (1-2). Charleroi restait pourtant sur un bilan royal de 19 points sur 21. Par contre, les Zèbres venaient d’être éliminés des barrages de l’Europa League par le Lech Poznan 3 jours avant le derby.

"Dans l’approche, les deux équipes abordent souvent ce match pour ne pas le perdre. C’était un peu la physionomie du match aller. Je le sais pour en avoir joué plusieurs. Peu importe si on était dans une bonne ou dans une mauvaise dynamique, le match était un évènement en soi." Celui qui officie aujourd’hui comme consultant et qui est impliqué dans l’école des jeunes de Charleroi se plonge dans son armoire à souvenir. Et ouvre le tiroir de la saison 1997. "Je me rappelle cette année-là que nous étions dans une mauvaise posture au moment du derby. Cela ne nous a pas empêché de battre le Standard, qui avait une équipe de dingue avec notamment les frères Mpenza. Cette victoire nous avait permis, par la suite, d’effectuer une bonne série. Mais la logique a ensuite été respectée puisqu’ils ont terminé la saison à une plus belle place que nous."

La méforme actuelle des Carolos

Les deux anciens Zèbres suivent attentivement les performances du Sporting de Charleroi. Tous les deux peinent à expliquer les raisons de la mauvaise passe dans laquelle se trouvent leur club fétiche. "C’est difficile à expliquer après le début de saison en fanfare, clame Brogno, qui avait justement mis un terme à sa carrière en 2001 lors d’un Charleroi – Standard fêté par un but mais une défaite (2-3). Depuis l’élimination en Coupe d’Europe, on sent que le ressort s’est distendu. A-t-on trop tiré sur l’élastique ? C’est une question de gestion de groupe, qu’on ne gère pas de l’extérieur… À force de jouer toujours avec le même 11, il y a peut-être eu de la lassitude. Une fatigue physique et mentale."

►►► À lire aussi : Mbaye Leye préface le choc wallon : "Entre le Standard et Charleroi, c'est du 50-50"

Teklak avance une série d’arguments. "Cela s’explique par plusieurs choses. Il y a eu un petit manque de réussite à certains moments. Ce n’est pas une question de chance mais plutôt une question de dynamique, négative, dans ce cas-ci. J’ai également remarqué, surtout contre Anderlecht, que le Sporting était émoussé. Une fatigue qui s’explique par le nombre de matchs qui s’accumulent et les blessures qui s’additionnent également. On peut aussi pointer la mini-trêve qui n’a pas permis le repos de toutes les équipes. L’état plutôt gras des terrains fatigue également les joueurs."

La série de Leye, un atout pour Charleroi

Bien que les Carolos sont empêtrés dans une spirale négative, Teklak pointe plusieurs éléments qui pourraient avantager Charleroi.

"Le fait que le Standard vient de réaliser 3 matchs sous les commandes de son nouvel entraîneur, c’est un point positif pour Charleroi. Ce sera plus facile d’aborder cette équipe liégeoise maintenant que Waasland-Beveren, qui découvrait le Standard avec un nouveau visage pour la première de Leye. Avec ce recul, le staff carolo peut donc observer les éléments tactiques sur lesquels les Liégeois se basent actuellement. Charleroi aura aussi l’avantage d’avoir 24 heures de repos supplémentaire."