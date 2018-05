Brian Hamalainen quitte Zulte Waregem pour le Dynamo Dresde

Brian Hamalainen portera la saison prochaine les couleurs du Dynamo Dresde, club allemand de deuxième division. Le back gauche danois, qui fête ce mardi ses 29 ans, n'avait pas souhaité prolonger son contrat avec le club flandrien.

Hamalainen était arrivé au Gaverbeek en 2011 en provenance de Lyngby BK, son club formateur. Un peu plus d'un an plus tard, il avait quitté la Flandre occidentale pour signer au RC Genk. En quatre saisons chez les Limbourgeois, Hamalainen n'était jamais parvenu, en raison de blessures notamment, à s'imposer comme un titulaire indiscutable. En juin 2016, il est revenu au stade Arc-en-ciel où il a à nouveau convaincu, jouant 81 rencontres sous le maillot rouge et vert et remportant la Coupe de Belgique en mai 2017, inscrivant le tir au but décisif en finale.

Le Dynamo Dresde, tombeur du SV Waregem en 1/16ème de finale de la Coupe UEFA en 1988, compte 8 titres de champion d'Allemagne de l'Est à son actif. Le club a terminé la saison 2017-2018 à la 14ème place du championnat d'Allemagne de 2ème division.