Stéphane Breda - © RTBF.be

Breda sur le penalty non sifflé pour la faute de Siquet : "Les clubs ne comprennent plus trop" -... Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est notamment revenu sur l’état des terrains ce week-end et notamment sur l’arbitrage lors de Standard-Charleroi. Sur le but validé de Fall : "Heureusement que le Var est là pour donner la solution. Même avec la ligne tracée, on a encore du mal à valider le but, mais c’est ce qu’il fallait faire." Et sur la main d’Hugo Siquet : "on est dans une zone grise et on ne s’y retrouve plus vraiment. On a sifflé des penalties moins évidents et si on reste dans la cohérence de ce qui a déjà été sifflé, on peut donner penalty. Les clubs ne comprennent plus trop." ►►► À lire aussi : Le Standard bat Charleroi dans un choc wallon très animé (3-2) Sur l’exclusion de Jorge Simao : "Je pense que le coach va avoir une suspension sévère avec ce qu’il s’est passé. 3-4 matches, ce serait le minimum. C’est déjà la 3e fois qu’il se fait exclure en 12 matches, ça commence à faire beaucoup et ça va jouer dans sa suspension." ►►► À lire aussi : Mouscron : la dispute entre Da Costa et Simao débouche sur l’exclusion… du coach hurlu