Breda sur Lamkel Zé : "Au niveau de l'arbitrage, c'est un joueur qui peut poser problème"

Ce dimanche, dans "Complètement Foot" avec David Houdret et Pascal Scimè, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est notamment revenu le penalty sifflé pour le Standard et le comportement de Lamkel Zé.

Sur la décision de siffler le penalty : "Heureusement, comme 9 fois sur 10, il y a une bonne intervention du VAR qui a bien corrigé cela."

Sur le hors-jeu de Lamkel Zé : "c’est clairement hors-jeu. Et si techniquement parlant, il y a eu des soucis avec le VAR, le juge de ligne a bien interprété la phase de jeu. L’assistant a laissé l’action se jouer avant de lever le drapeau."

Sur Lamkel Zé qui se retrouve à terre suite à un doigt dans l’œil : "je pense que Mehdi Carcela veut arrêter le jeu et puis l’Antwerp joue. Et s’ils ne mettent pas la balle dehors, ce n’est pas à l’adversaire de le faire. Mais Lamkel Zé paye ses comportements. On ne sait pas faire confiance au joueur et même ses coéquipiers continuent à jouer. Au niveau de l’arbitrage, on sait que c’est un joueur qui peut poser problème. C’est du cinéma."

