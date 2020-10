Breda sur l'arbitrage à Bruges : "Il a fait une belle prestation, pour moi c'est parfait"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu sur les prestations des arbitres de Bruges - Anderlecht et Charleroi – Standard.

Et Stéphane Breda a été conquis par les deux prestations : "Erik Lambrechts a fait une belle prestation, pour moi c’est parfait. Sur le but annulé ? C’est difficile à vitesse réelle de voir ça, mais le VAR peut aider. Et sur les 2 cartons jaunes ? La deuxième, sans aucune contestation jaune oui et le premier c’est parce que ça aurait pu donner une belle action à Bruges."

Quant au Standard, notre arbitre Complètement Foot est aussi conquis : "A Charleroi, malgré des duels forts engagés, l’arbitre Lawrence Visser a mis la barre à un haut niveau et c’est un de nos 2-3 meilleurs arbitres en Belgique. Visser est passé dans une catégorie au niveau de l’UEFA."