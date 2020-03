Breda : "Plusieurs décisions catastrophiques durant Genk - FC Bruges"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu sur les prestations d’Erik Lambrechts lors du match Genk – Club de Bruges et d’Alexandre Boucaut dans le choc wallon opposant Charleroi au Standard.

Notre consultant se veut relativement critique quant à la prestation d’Erik Lambrechts : "Il a laissé jouer et il a voulu parler beaucoup avec les joueurs et ne pas sortir trop vite les cartes. Malheureusement, quand il a dû commencer à les sortir, il y en a eu 5 ou 6 sur 12 minutes. Evidemment quand on prend ce chemin-là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Soit on évite de donner des cartes et on arrive à tenir les joueurs, soit le match peut dégénérer. Ici le match ne s’est pas énervé plus mais il y a plusieurs décisions qui sont catastrophiques sur ce match."

Plusieurs phases de ce match posent en effet question à Stéphane Breda : "Premièrement, je ne comprends pas que l’arbitre ne siffle pas un pénalty pour une faute de main de Rits et, s’il ne la siffle pas, que le VAR n’intervienne pas. Pour moi c’est bien net, encore plus avec les règles actuelles. Quelques minutes plus tard, il y a une faute de Cuesta sur De Ketelaere qui aurait mérité au minimum un carton jaune. C’est là qu’on a senti que la barre était mise beaucoup trop haute et que ça risquait à un moment de dégénérer. Il y a évidemment le coup de coude sur Dewaest. Ce n’est pas une élévation. Le joueur prend une battue et se précipite vers Dewaest coude en avant. Il utilise son coude comme une arme. Il aurait dû être exclu sans discussion possible. C’est toutefois toujours une interprétation et là je peux entendre que le VAR n’intervienne pas parce que l’arbitre est tout près de la phase. A la 62e minute, la faute de Diatta qui shoote volontairement dans l’adversaire qui est en déséquilibre. Il n’a aucune chance de jouer le ballon. C’est vraiment de la frustration, surtout que ça se passe quelques minutes après l’énervement en zone neutre. Là aussi Diatta aurait mérité selon moi un carton rouge. Et Mata est aussi passé très près d’une double jaune. Tout d’abord parce qu’il a été tête contre tête avec l’arbitre et quelques minutes après il fait encore une faute d’anti-jeu. C’est quand même beaucoup sur une prestation. Alors Bruges a peut-être eu les meilleures occasions mais aurait pu se retrouver mené si le penalty était marqué et à 10 contre 11 après une trentaine de minutes."

Stéphane Breda sur la prestation d’Alexandre Boucaut lors de Charleroi-Standard : "C’était une très belle prestation. Il y a effectivement eu de la frustration chez les joueurs du Standard en fin de première mi-temps pour quelques petites fautes non-sifflées mais qui étaient des fautes insignifiantes. C’était beaucoup d’énervement disproportionné par rapport à 2-3 petites fautes non sifflées. Monsieur Boucaut a bien géré le derby. C’est toujours compliqué d’avoir un Charleroi – Standard. Et donc je le félicite pour sa prestation. […] Il y a vraiment eu très peu de choses au niveau de l’arbitrage. Il y a peut-être juste la faute de Vojvoda quasiment au point de corner en deuxième mi-temps qui là aurait mérité un carton jaune. Et je me demande si la faute n’a pas lieu hors du terrain."