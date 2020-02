Breda : "Notre championnat est un championnat en solde, on n'a pas les moyens technologiques pour vérifier s'il y a but"

Dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont accueilli Stéphane Breda pour évoquer les quelques phases d’arbitrage qui ont fait débat ce week-end. Ils sont notamment revenus sur le but de Bruges validé par le juge de touche et la carte rouge de Bushiri notamment.

Pour Stéphane Breda, "le but de Vanaken, j’imagine qu’il est valable et l’arbitre est le seul à le valider. On part du principe qu’il a raison. Mais aujourd’hui, on n’a pas les moyens technologiques pour vérifier s’il y a but. Et là, il faut se retourner vers la Pro League, car notre championnat est un championnat bradé ou en solde. Ce n’est pas la première fois qu’on a ce genre de situation cette année."

Et d’ajouter : "On manque de moyens, mais l’assistant était là où il devait être, car c’est une phase de jeu.

Pascal Scimè abonde dans ce sens : "Si en PO1, ça se répète et si ça fausse le championnat, oui, il faut dégager le budget pour la goal line technology. Mais il ne faudrait pas que cela se produise dans les prochains mois."