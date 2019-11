Breda : "Monsieur Van Driessche s'est fait à moitié berner par Mbokani"

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Nordin Jbari, notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, est notamment revenu sur la prestation de Bram Van Driessche lors du match Antwerp - Club de Bruges et le penalty sifflé sur Mbokani.

Stéphane Breda à propos de la prestation de l’arbitre : "C’était une rencontre fort engagée, avec 9 cartes jaunes. C’est de trop. Et ça veut dire que les joueurs ne se sont pas calmés malgré les interventions de l’arbitre. Est-ce qu’à un moment donné, il aurait dû passer à la vitesse supérieure ? En ce qui concerne l’interruption, ce n’est pas la première fois qu’il y a ce genre de problème à l’Antwerp avec les spectateurs. Je pense qu’il a tout fait pour pouvoir mener ce match à terme et il a procédé comme il fallait avec l’intervention des speakers pour l’assister."

Notre consultant poursuit sur le penalty sifflé sur Mbokani : "Je suis très sceptique sur le penalty qu’on siffle sur lui. Il y a contact mais j’ai plutôt l’impression qu’il vient chercher le contact au moment où il voit que ce n’est plus possible de jouer le ballon. C’est le genre de phase où je préférerais qu’on ne siffle pas penalty et qu’on ne donne pas non plus de carte jaune à l’attaquant car il n’y a pas de simulation. Mbokani intensifie le contact en espérant obtenir un penalty. Cette fois-ci, il l’a eu mais moi je ne l’aurais pas sifflé. […] Ce n’est toutefois pas un scandale que monsieur Van Driessche le siffle et je pense qu’on ne lui donnera même pas tort. Mais quand il va revoir les images, il va sûrement se dire qu’il s’est fait berner à moitié par Mbokani."