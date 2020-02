Breda: "Je félicite l'arbitre d'avoir vu le penalty sur le bras de Nurio parce que même avec les ralentis j'ai encore des doutes"

Ce dimanche soir dans " Complètement Foot " avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga, Stéphane Breda est revenu sur plusieurs phases litigieuses de la 26e journée de Jupiler Pro League

Stéphane Breda à propos des 5 minutes d’arrêts de jeu à Club Bruges - Waasland-Beveren : " En deuxième mi-temps, il y a eu 6 changements. Sachant qu’on compte 30 secondes par remplacement, on arrive déjà à 3 minutes. Il y a eu 7 cartes jaunes dont certaines pour de l’antijeu et une double jaune, donc ça prend du temps. Si on considère que l’arbitre a légèrement compensé les pertes de temps, 5 minutes ça me semble tout à fait justifié ".

Notre consultant arbitrage est également revenu sur le but annulé de Vlap et la carte rouge de Doku lors de Malines-Anderlecht : " Lors du but annulé, il n’y a pas grand-chose à dire. Le VAR intervient bien et on voit nettement qu’il y a une position de hors-jeu. Dans le cas de Doku, il a été très bien payé. Je pense qu’il aurait pu être directement exclu. Lors de sa première carte jaune, il écrase le pied de son adversaire et met son intégrité physique en danger. Je préférerais une exclusion directe sur ce genre de phase qui peut blesser l’adversaire. "

Et de continuer sur les deux penaltys sifflés lors du match Antwerp – Charleroi : " Pour le premier penalty de Bolat, je suis un peu surpris qu’on discute. Il sort le ballon avec ses poings comme le font pas mal de gardiens, mais c’est comme un joueur qui raterait son dégagement et qui donnerait un coup de pied à son adversaire. Bolat attrape la tête de l’attaquant et il doit être sanctionné. Pour le penalty concédé par Charleroi, le VAR doute et demande à l’arbitre d’aller voir les images. Et malgré le nombre de ralentis, il est difficile de se faire une opinion sur le contact. Maintenant s’il y a un contact avec le bras, l’arbitre est obligé de sanctionner le joueur suite aux nouvelles dispositions. Mais si monsieur Van Driessche a réussi à le voir de cette façon-là, je le félicite parce que même avec les ralentis j’ai encore des doutes. "

Pascal Scimè de rajouter : " Moi je ne l’aurais pas donné, surtout avec les nouvelles règles. Il ne regarde pas le ballon, il ne sait pas sauter différemment et le bras n’est pas à plus de 90°. Sa surface corporelle n’est pas agrandie. Accorder ce pénalty là, ça me laisse un peu sceptique. "

Lors du match Genk – Standard, deux phases ont attiré l’attention de Stéphane Breda : " Je suis un peu déçu parce qu’il y a une petite faute avant le corner qui amène le second but. C’est évident que si on ne marque pas sur ce corner, personne n’aurait parlé de cette petite faute. […] Laïfis est également passé tout près de l’exclusion. Il a la chance de ne pas avoir touché son adversaire. Je pense que s’il n’a pas eu de carte, l’arbitre lui donnera la première jaune mais prendre le risque de lui donner une deuxième sur cette phase, je pense qu’il a eu raison sur l’ensemble du match. Mais il l’a échappé belle on va dire."