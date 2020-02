Breda : "Il y a une faute sur Dessoleil mais ce n'était pas une action de but immédiate"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu sur les quelques phases litigieuses de cette 27e journée de Pro League : le but du Brugeois Balanta, le penalty refusé à Charleroi ainsi que l’exclusion du joueur eupenois Amat face à Anderlecht.

Stéphane Breda sur le but de Balanta face à Charleroi : "Je suis d’accord sur le fait qu’il y ait une faute sur cette phase. La grande différence entre un fait de jeu et une faute, c’est mesurer si le joueur qui subit le contact peut continuer à jouer le ballon correctement. Ici, il y a un bras dans le dos de Dessoleil qui le déséquilibre. Il n’a aucun moyen de contrer cette poussée. Maintenant, ce n’est pas une action de but immédiate. C’est une seconde phase de jeu puisque le ballon va dans le rectangle, est dégagé et puis il y a le tir au but. Le VAR ne doit donc pas intervenir."

Pascal Scimè de réagir : "Le juge de touche est vraiment en face de l’action. Ça va vite on est d’accord, mais honnêtement je ne comprends pas comment on ne peut pas voir cette poussée." Et Joachim Mununga de compléter : "Le juge de ligne est bien placé pour voir la faute. Il ne peut pas ne pas l’avoir vue. Maintenant est-ce qu’il ose prendre ses responsabilités en signalant la faute ? Je pense qu’il y a un manque de ressenti footballistique. Je ne comprends pas comment on ne peut pas siffler cette faute. Dennis ne joue pas le ballon, il a le bras tendu en l’air et Dessoleil prend la charge quand il est en complet déséquilibre."

À propos du penalty réclamé par Mamadou Fall, Stéphane Breda a un avis bien tranché : "On a l’impression que le défenseur brugeois va mettre son bras. Soit Fall est très malin et il attend encore un petit peu, mais dans ce cas-ci il n’y a pas de pénalty. […] Dans l’arbitrage de ce match, il y a quand même 3-4 décisions tendancieuses. Balanta aurait dû être averti en fin de première mi-temps, Vormer même s’il ne le fait pas exprès aurait dû recevoir au minimum un carton jaune pour l’ensemble de son œuvre. Morioka aurait aussi pu recevoir une carte jaune. 3 cartons oubliés, ça fait beaucoup sur un match."

Sur le penalty et l’exclusion eupenoise, Stéphane Breda confirme la décision de l’arbitre : "Monsieur Boucaut a pris la bonne décision. À partir du moment où il siffle dans cette position-là, il n’y a pas d’interprétation autre que de dire qu’il brise une chance de but. Malheureusement pour le joueur d’Eupen, la carte rouge était totalement justifiée."