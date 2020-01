Breda: "Arrêter le match était une bonne décision, le VAR ne pouvait plus travailler convenablement"

Dimanche soir dans "Complètement Foot", Lise Burion, Pascal Scimè et Alex Teklak ont accueilli Stéphane Breda pour évoquer les quelques phases d’arbitrage qui ont fait débat ce week-end. Ils sont notamment revenus sur les mains non-sifflées d’Anderlecht, le match arrêté à cause du brouillard à Charleroi ainsi que sur le but polémique de Virton face au Beerschot.

Alex Teklak sur les mains anderlechtoises non-sifflées : " C’est toujours un problème de cohérence. Ce type de faute a parfois déjà été sifflée et sanctionnée d’un penalty et parfois pas. Dans le cas de Luckassen, on peut dire qu’il augmente un peu sa surface corporelle. Mais la frappe vient tellement violemment. Est-ce qu’il a vraiment le temps de retirer sa main ? Mais c’est un autre débat par rapport au règlement. J’essaie toujours de donner un avis sur l’esprit du jeu. Il y a cependant quelque chose de plus gênant dans le fait que les moyens techniques sont différents en fonction de l’importance du match. Le VAR en est donc directement impacté quant aux nombres de caméras. Si Monsieur Boucaut donne un penalty sur l’une des phases, je n’aurais quand même pas été choqué. "

Et Stéphane Breda de compléter : " Cela fait à peu près un an que je dis qu’on a encore rendu cette règle des fautes de main un peu plus compliquée. Monsieur Boucaut a eu raison de ne pas sanctionner la faute de main de Kompany. J’ai déjà eu du mal à voir si le ballon touchait la main avec les ralentis qu’on a eus. C’est tout sauf clair et c’est normal que le VAR n’intervienne pas. Sur la phase de Luckassen, la vitesse de la frappe fait que le joueur ne saurait pas bouger sa main. "

En ce qui concerne le match arrêté à Charleroi, Stéphane Breda estime qu’il l’a été à juste titre : " Techniquement, on commence un match si l’assistant voit toute la largeur du terrain pour sanctionner d’un hors-jeu. En division 1, même si ce n’est pas écrit dans un règlement, l’arbitre tient compte des équipes, des télévisions, … Ce n’est pas ce qui a prévalu hier. Au fur et à mesure de la soirée, la situation s’aggravait de plus en plus. L’arbitre a essayé de voir s’il pouvait aller jusqu’au bout. Est-ce qu’il fallait commencer ou pas ? Je pense car la situation aurait pu s’éclaircir. Mais c’est vrai qu’à la fin de la retransmission télé, on avait du mal à discerner les joueurs. La décision a donc été bonne puisque le VAR n’aurait pas pu travailler convenablement. Le match sera vraisemblablement recommencé à 0-0. C’est assez préoccupant parce qu’il y a des années j’avais arrêté un match en P1 Liégeoise où l’équipe locale gagnait 3-0 à 20 minutes de la fin et il a été battu 0-4 lorsque le match a été rejoué. C’est une preuve que le résultat n’est pas acquis. On défavorise Charleroi mais la règle est la même pour tout le monde. Si ça avait été 0-1, je ne suis pas persuadé que Charleroi aurait voulu recommencer le match à ce score. "

En Proximus League, l’unique but de la rencontre opposant Virton au Beerschot a également fait polémique, d’autant plus que cette victoire permet aux Gaumais de prendre la tête de la deuxième tranche. Pour Stéphane Breda, il s’agit clairement d’une erreur d’arbitrage : " Pour reprendre le jeu, l’arbitre doit soit donner un coup de sifflet, soit donner son approbation orale. Mais il y a deux solutions dans ce genre de situation. Soit le joueur veut jouer vraiment très vite, personne n’est pris de court et ça ne défavorise pas l’attaque qui l’a déjà été par la faute commise. Mais aux abords du rectangle, on ne laisse quasiment jamais reprendre vite. Souvent l’arbitre indique qu’il va donner un coup de sifflet. À Virton, on voit bien que Monsieur Denil marque l’endroit de la faute avec sa bombe et il va placer le mur. Il y a ensuite une tricherie de l’attaquant qui joue le coup-franc dans son dos. La défense est donc prise de court. C’est une erreur de la part de l’arbitre de valider ce but. Il aurait dû faire recommencer le coup-franc et avertir le joueur qui a joué trop rapidement. Je suis curieux de voir ce qu’il va se passer en cas de réclamation. Il y a une reprise de jeu incorrecte qui peut être considérée comme une erreur d’arbitrage. "